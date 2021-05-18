В Херсонской области сын забил 80-летнюю мать ее же ходунками до смерти, потому что переписала дом на племянника.

Пенсионерку мертвой нашел ее квартирант. И он, и соседи уверены, что к убийству Таисии Григорьевны причастен именно сын, потому что под забором остался его велосипед.

По словам руководителя следствия Каховского отделения полиции №3 Андрея Смирнова, хотя задержанный в совершении преступления не признается, следствием собрано достаточное количество доказательств для сообщения о подозрении и для направления в суд обвинительного акта.

62-летний Виктор в состоянии алкогольного опьянения приехал к матери на велосипеде.

Старушка пыталась не пустить его во двор и даже закрыла калитку на замок. Но мужчина перелез через забор и начал бить мать прямо на пороге.

От первого же удара женщина упала на землю. Потом сын ухватил палки, с помощью которых она ходила, и начал добивать ее.

После этого сын убежал огородами, оставив мать истекать кровью.

Мужчину нашли в соседнем районе, где он пытался спрятаться у родственников.

Даже в суде мужчина продолжал отрицать причастность к преступлению. Агрессивно защищали его жена и дочь.

Мотивом убийства стало то, что 80-летняя женщина переписала дом на внука – племянника Виктора.

– Он когда-то меня встретил в центре и жаловался, что строил, таскал камни, а мать переписала дом на Кирилла, – рассказывает соседка Павлина Шевченко.

За умышленное убийство матери мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, его уже арестовали.

В Киеве мужчина убил и расчленил мать

В мае в Киеве мужчина убил и расчленил мать. Об исчезновении потерпевшей сообщила ее коллега после того, как та не появилась на работе.

Она также подчеркнула, что женщина часто конфликтовала с сыном.

В доме полицейские нашли фрагменты тела 64-летней женщины. Сына задержали на железнодорожном вокзале в Белой Церкви.