В Киевской области 30-летнего мужчину подозревают в развращении собственной пятилетней племянницы.

Об этом от ребенка узнала ее сводная сестра, она и сообщила о своем подозрении в полицию.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Мужчину задержали, но доказательств, что он насиловал ребенка, тогда не нашли. Из-за этого его отпустили домой.

Сейчас правоохранители уверяют, что имеют железные доказательства того, что ребенка развращали. Но даже если вина мужчины будет доказана, ему не грозит тюрьма, ведь он по состоянию здоровья невменяем.

Изнасилование в Полтавской области

В Полтавской области 25-летний мужчина изнасиловал девочку, которой было всего 11 лет.

Он был соседом ребенка.

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