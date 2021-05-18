В Херсонской области пронеслась буря, которая повредила дома местных жителей и поломала деревья.
По информации пресс-службы Херсонской ОГА, из-за непогоды были повреждены кровли 111 зданий частного сектора и социальной инфраструктуры.
Больше всего от непогоды пострадали жители Высокопольской, Бериславской, Новорайской, Великоалександровской теробщин и Аскания-Нова.
Как сообщают местные СМИ, в эпицентре бури оказался населенный пункт Beликая Лeпeтиxa.
На этой территории она усилилась, в результате чего были разрушены более сотни домов на трех улицах.
Ветер снес части кровель из других объектов инфраструктуры.
Кроме того, были повалены деревья.
Непогода в Украине
Из-за сильных ливней в Одессе 17 мая затопило одну из улиц города.
Кроме того, порывы ветров обесточили дома в ряде регионов.
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Источник: Херсонская ОГА, Херсонцы
Фото: Херсонцы