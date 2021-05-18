Правоохранители установили новые обстоятельства ДТП в Хмельницкой области, в результате которого столкнулись сразу три автомобиля.

Инцидент произошел в субботу, 15 мая, на трассе Житомир – Черновцы возле села Веселовка.

В результате дорожно-транспортного происшествия и последовавшего за ним возгорания погибли четыре человека.

По данным правоохранителей, водитель грузовика DAF не имел права управления таким классом автомобилей, поскольку не имеет прав категории С. Уточняется, что за рулем должен был находится родственник виновника ДТП.

Поскольку последний передал право управления автомобилем незаконно, к ответственности будет привлечен как водитель, так и пассажир грузовика.















Не имел права управлять грузовиком: новые подробности о смертельном ДТП на Хмельнитчине / 4 фотографии

ДТП на Хмельнитчине

В Хмельницкой области в субботу произошло страшное смертельное ДТП со сметрельным исходом.

По информации полицейских, водитель грузового автомобиля DAF выехал на полосу встречного движения.

Там он протаранил микроавтобус Mercedes Sprinter и легковое авто Opel Combo.