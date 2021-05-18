Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали сеть анонимных ресурсов в интернете, которые продавали поддельные справки о негативном тесте на Covid-19. Также злоумышленники продавали поддельные больничные.

По данным ведомства, сеть основали еще летом 2020 года двое жителей Киевской области.

Они изготавливали негативные тесты для выезда за границу, больничные с фейковыми печатями государственных и коммунальных больниц Киева и медсправки для получения водительского удостоверения.

— Ежедневно дельцы сбывали до 10 подделок. Их стоимость зависела от вида документа и срочности изготовления, в среднем составляла одну тысячу гривен”, — сообщили в СБУ.

Также в спецслужбе отметили, что злоумышленники открыли несколько фиктивных фирм и счета в банках на подставных лиц, чтобы получать деньги за поддельные документы. Поддельные справки заказчикам передавали через почтовые службы.

Фигурантам готовятся подозрения по ст. 358 и ст. 205-1 УК Украины. Силовики провели обыски, изъяв у них компьютеры и мобильные устройства с доказательствами незаконной деятельности.

Торговали фейковой вакциной

Ранее СБУ разоблачила преступную группировку, которая занималась поставкой подделок на вакцину от коронавируса Pfizer. В состав группы входили граждане Украины, Нигерии, Российской Федерации и Сьерра-Леоне.

Мошенники утверждали, что якобы являются официальными представителями американской компании Pfizer в Украине. Прежде всего они были нацелены на клиентов из Индии и России.