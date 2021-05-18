В больнице умер 15-летний Денис Родиков, который из-за коронавируса потерял обоих родителей в марте 2021 года.
17 мая Денис Родиков ушел из дома, оставив в соцсетях видеозапись о том, что он намерен совершить самоубийство.
— Не из-за школы я так решил поступить. Не потому, что меня кто-то булил. Такого нет, — говорится в фрагменте видео, которое опубликовала полиция.
Правоохранители начали поиски юноши сразу, не дожидаясь подтверждения его исчезновения. Отследив видеозаписи они выяснили, что парень в селе Калиновка выбросил свою одежду и переоделся, вероятно, чтобы усложнить поиски.
Впоследствии полиция установила, что парень прыгнул с моста на бетонный тротуар в Киеве. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он умер на следующее утро.
По данному факту полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 120 УК Украины — Доведение до самоубийства.
Семья Родиковых жила в селе Липовый Скиток в Фастовском районе Киевской области в детском доме семейного типа.
В марте от осложнений коронавирусной болезни умер отец Владимир Родиков, а спустя несколько дней — мать Диана Родикова. Врачи боролись за их жизнь, но спасти не смогли.
Родиковы воспитывали 13 детей — пятерых родных и восемь приемных. Двое детей уже достигли совершеннолетия. Диана Родикова получила почетное звание Мать-героиня.