В больнице умер 15-летний Денис Родиков, который из-за коронавируса потерял обоих родителей в марте 2021 года.

17 мая Денис Родиков ушел из дома, оставив в соцсетях видеозапись о том, что он намерен совершить самоубийство.

— Не из-за школы я так решил поступить. Не потому, что меня кто-то булил. Такого нет, — говорится в фрагменте видео, которое опубликовала полиция.

Правоохранители начали поиски юноши сразу, не дожидаясь подтверждения его исчезновения. Отследив видеозаписи они выяснили, что парень в селе Калиновка выбросил свою одежду и переоделся, вероятно, чтобы усложнить поиски.

Впоследствии полиция установила, что парень прыгнул с моста на бетонный тротуар в Киеве. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, где он умер на следующее утро.

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По данному факту полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 120 УК Украины — Доведение до самоубийства.

Семья Родиковых жила в селе Липовый Скиток в Фастовском районе Киевской области в детском доме семейного типа.

В марте от осложнений коронавирусной болезни умер отец Владимир Родиков, а спустя несколько дней — мать Диана Родикова. Врачи боролись за их жизнь, но спасти не смогли.

Родиковы воспитывали 13 детей — пятерых родных и восемь приемных. Двое детей уже достигли совершеннолетия. Диана Родикова получила почетное звание Мать-героиня.