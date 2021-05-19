В Северодонецке взорвался сигнальный патрон, в результате чего пострадала 9-летняя девочка.

Инцидент произошел около 17.00 на улице Энергетиков.

У ребенка диагностировано рассечение брови.

Еще два аналогичных взрывных устройства были обнаружены неподалеку от места происшествия: в кустах и на скамейке.

Патроны нашли дети, которые проживают в этом же дворе.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, ограничили доступ к детской площадке. Там сейчас работают следователи, оперативники и эксперты-взрывотехники.

Сотрудники местной прокуратуры решают вопрос о квалификации происшествия.















Взрыв в Северодонецке: травмы получила 9-летняя девочка / 4 фотографии

Исчезновение 3-летнего мальчика на Николаевщине

В Николаевской области в полицию поступило сообщение об исчезновении 3-летнего мальчика.

Как сообщили правоохранителям родители пропавшего, ребенок ушел из дома и не вернулся.

На поиски ребенка по тревоге был поднят личный состав местных правоохранителей.