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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Слетели с высоты второго этажа: в Одесской области марокканец с украинкой в авто упали со склона

ДТП Одесса

18 мая 2021 года в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала молодая девушка.

Около 6.00 возле паромной переправы недалеко Черноморска арендованный автомобиль упал со склона, за его рулем находился 22-летний гражданин Марокко.

Вместе с ним в салоне была 23-летняя украинка.

Водитель не пострадал, а вот пассажирка получила травмы, ее госпитализировали.

Как сообщают СМИ, парень и девушка находились в состоянии алкогольного опьянения.

  • ДТП в Одессе
  • ДТП в Одессе
  • ДТП в Одессе
  • ДТП в Одессе
Слетели с высоты второго этажа: в Одесской области марокканец с украинкой в авто упали со склона / 2 фотографии
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ДТП в Ровенской области

17 мая 2021 года в Ровенской области произошло ДТП. Перевернулся автобус, в котором находилось 20 пассажиров.

В результате аварии четверых людей с травмами отправили в больницу.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях Украины читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: 04868.com.ua

Фото: 04868.com.ua

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