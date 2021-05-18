18 мая 2021 года в Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала молодая девушка.
Около 6.00 возле паромной переправы недалеко Черноморска арендованный автомобиль упал со склона, за его рулем находился 22-летний гражданин Марокко.
Вместе с ним в салоне была 23-летняя украинка.
Водитель не пострадал, а вот пассажирка получила травмы, ее госпитализировали.
Как сообщают СМИ, парень и девушка находились в состоянии алкогольного опьянения.
ДТП в Ровенской области
17 мая 2021 года в Ровенской области произошло ДТП. Перевернулся автобус, в котором находилось 20 пассажиров.
В результате аварии четверых людей с травмами отправили в больницу.
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Источник: 04868.com.ua
Фото: 04868.com.ua