Ковель и Червоноград затопило: ФОТО и причина

Вечером 18 мая в Львовской области и на Волыни прошли сильные дожди, в результате чего затопило немало населенных пунктов.
Пользователи соцсетей распространили фото непогоды в Ковеле и Червонограде.
Дождевая канализация не смогла справиться с большим количеством осадков: уровень воды поднялся настолько высоко, что под ней не было заметно не только дорог, но и бордюров.
Червоноград
Местные сообщества в соцсетях подтвердили, что город начало затапливать за считанные минуты.
— Машины глохнут, есть места, где вода поднимается выше 1 м. Ливень и не думает останавливаться.
В то же время в комментариях жители Червонограда согласились, что места затопления из года в год практически не меняются.
Таким образом они намекнули, что причиной затопления стали не погодные условия, а бездействие коммунальных служб города.
Ковель
После начала дождя в Ковеле быстро затопило улицы, дороги и дворы многоэтажек. Также сильно подтопило огороды на частных участках домов.
Как сообщили местные сообщества в соцсетях, на улице Чубинского на дороге “утонула” машина, где недавно “заасфальтировали канализацию”.
Под водой оказались преимущественно те улице Ковеля, где проводился капитальный ремонт, в частности, прокладка новой ливневой канализации.
Непогода в Украине
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, непогода в Украины 19 мая оставила без электричества 23 населенных пункта в четырех областях.
Речь идет о Житомирской, Сумcкой, Донецкой и Кировоградской областях.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.