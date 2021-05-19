Ковель и Червоноград затопило: ФОТО и причина

Вечером 18 мая в Львовской области и на Волыни прошли сильные дожди, в результате чего затопило немало населенных пунктов.

Пользователи соцсетей распространили фото непогоды в Ковеле и Червонограде.

Дождевая канализация не смогла справиться с большим количеством осадков: уровень воды поднялся настолько высоко, что под ней не было заметно не только дорог, но и бордюров.

Червоноград































Дожди и неисправные канализации: появились фото потопа в Червонограде и Ковеле / 8 фотографий

Местные сообщества в соцсетях подтвердили, что город начало затапливать за считанные минуты.

— Машины глохнут, есть места, где вода поднимается выше 1 м. Ливень и не думает останавливаться.

В то же время в комментариях жители Червонограда согласились, что места затопления из года в год практически не меняются.

Таким образом они намекнули, что причиной затопления стали не погодные условия, а бездействие коммунальных служб города.

Ковель















Дожди и неисправные канализации: появились фото потопа в Червонограде и Ковеле / 4 фотографии

После начала дождя в Ковеле быстро затопило улицы, дороги и дворы многоэтажек. Также сильно подтопило огороды на частных участках домов.

Как сообщили местные сообщества в соцсетях, на улице Чубинского на дороге “утонула” машина, где недавно “заасфальтировали канализацию”.

Под водой оказались преимущественно те улице Ковеля, где проводился капитальный ремонт, в частности, прокладка новой ливневой канализации.

Непогода в Украине

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, непогода в Украины 19 мая оставила без электричества 23 населенных пункта в четырех областях.

Речь идет о Житомирской, Сумcкой, Донецкой и Кировоградской областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Фото: Підслухано в Червонограді, Ковель life