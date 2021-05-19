Говорил о сексе: в Черновцах задержали преподавателя колледжа за педофилию

В городе Черновцы уволили преподавателя колледжа искусств им. Сидора Воробкевича. Его подозревают в развращении несовершеннолетних.

Об этом сообщил директор колледжа Василий Бобик в комментарии одному украинскому изданию.

Как рассказал директор, университетская комиссия опросила студентов колледжа о, том добивался ли их преподаватель.

В частности, 22 человека подтвердили нарушение правил этического поведения со стороны мужчины.

В основном они жаловались на то, что преподаватель часто разговаривал на темы сексуального характера.

Кроме того, одна из студенток рассказала, что он просил ее нагнуться, чтобы смог расписаться на спине девушки.

К этому времени студенты молчали и не жаловались на преподавателя, потому что воспринимали его слова несерьезно, а как неумелые шутки.

Сейчас подозреваемый в педофилии мужчина находится в следственном изоляторе. Комментариев относительно своего обвинения он не дает.

Задержание педофила в Славуте

Недавно в Хмельницкой области правоохранители задержали мужчину за развращение первоклассницы.

В полицию обратился отец девочки. Он сообщил, что злоумышленник в подъезде дома, где проживает семья, совершал развратные действия в отношении его малолетней дочери.

Правоохранители задержали мужчину. Им оказался 35-летний житель города Славута.

Источник: Суспильне