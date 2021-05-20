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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Полицейский скандал в Днепре: коп обвинил шефа и коллег в избиении

Патрульна поліція

В Днепре патрульный полицейский, старший сержант Максим Калиняк снял на видео свое окровавленное лицо и обвинил руководителя и двух коллег в избиении.

Сам момент нападения зафиксировать не удалось. Говорит, что после смены его остановили, чтобы вручить приказ о дисциплинарном наказании. А когда он не согласился и начал снимать все на видео — выбили из рук телефон и начали избивать.

После скандала Калиняк выбежал на улицу. Там ему вызвали скорую.

Заведующая хирургическим отделением Днепровской больницы №6 Татьяна Новикова сказала, что у патрульного диагностировали сотрясение головного мозга, а его состояние сейчас средней тяжести.

Пострадавший утверждает, что это месть ему за якобы систематическое разоблачение коррупционных схем начальства в блоге на YouTube-канале.

По его словам, избиение произошло, когда он собрался ехать в Киев, чтобы передать доказательства руководству патрульной полиции Украины.

Главным нападающим он называет заместителя руководителя управления патрульной полиции Днепропетровской области Вячеслава Маслюка, но тот обвинения отвергает и говорит, что именно Калиняк первым напал на него.

В патрульной полиции не отрицают, что в их коридоре произошла драка, но уточняют — пострадавших было двое. В больницу и ГБР обратились и патрульный-блогер, и его руководитель.

По словам пресс-секретаря патрульной полиции Днепропетровщины Людмилы Копыленко, оба полицейских получили телесные повреждения, в частности у майора полиции закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки.

В патрульной полиции начали собственное служебное расследование. А коп, который вынес конфликт за пределы управления, в пятницу организует пикет в свою поддержку.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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