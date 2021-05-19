В Ивано-Франковске случайный прохожий нашел в лифтовой шахте местного недостроя тела двух мужчин. Одному из погибших было 35 лет, второму – 46.

По предварительной версии правоохранителей, пострадавшие регулярно употребляли спиртное и ночевали в этом здании.

– Это не просто несчастный случай, а умышленное убийство, поскольку криминалисты на теле мужчин обнаружили признаки насильственной смерти, – говорит пресс-секретарь полиции Ивано-Франковской области Кристина Максимчак.

Уже через несколько часов правоохранители вышли на след возможного убийцы. Подозреваемым стал 30-летний местный, которого ранее судили за ограбление.

– Мужчины распивали алкогольные напитки на объекте. Между ними вероятнее всего случился конфликт, во время которого злоумышленник бил мужчин руками, ногами и другими предметами, которые были неподалеку. Затем, чтобы скрыть следы преступления, тела сбросил в лифтовую шахту и сбежал с места происшествия, – сообщает предварительную версию представитель пресс-службы полиции.

Своей вины злоумышленник пока не признает. За содеянное ему грозит пожизненное заключение.

Во Львове мужчина убил одноклассника

В мае во Львове мужчина убил своего 53-летнего одноклассника. Тело в квартире обнаружила сожительница погибшего, когда вечером вернулась домой.

Львовянину сначала нанесли шесть ударов ножом в живот, а затем еще несколько раз ударили молотком по голове.

Чтобы избавиться от следов преступления, его пытались сжечь.

Правоохранители вышли на след убийцы практически сразу. Под подозрение попал его близкий друг и бывший одноклассник.