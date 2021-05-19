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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Выехали на встречную: в ДТП на трассе Киев-Чоп погибли мужчина и женщина

Выехали на встречную: в ДТП на трассе Киев-Чоп погибли мужчина и женщина

В Стрыйском районе Львовской области на трассе Киев-Чоп произошло ДТП, в результате которого погибли 43-летние мужчина и женщина.

Инцидент произошел поздно вечером 18 мая в селе Козева. Авто Renault Kangoo, за рулем которого находился мужчина, выехал на встречную полосу.

Именно тогда и произошло столкновение с грузовым автомобилем Scania с прицепом.

Серьезных повреждений 62-летний водитель грузовика не получил, а водитель и пассажирка Renault погибли на месте ДТП.

Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

ДТП на Сумщине

В апреле в ДТП на Сумщине погибли два человека. Инцидент произошел недалеко от села Перекоповка Роменского района.

На автодороге столкнулся грузовик ДАФ и бус Mercedes Sprinter.

В результате мощного удара оба водителя погибли мгновенно.

Источник: Департамент з питань цивільного захисту населення ЛОДА

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