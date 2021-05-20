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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Гейзер повредил много авто: в Киеве произошла авария на теплосети

Гейзер повредил много авто: в Киеве произошла авария на теплосети

В Киеве на Голосеевском проспекте прорвало магистральный трубопровод с утечкой воды наружу. В результате повреждены припаркованные рядом автомобили.

Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, инцидент произошел сегодня в 14.48.

— Вода в трубопроводе находилась под давлением, из-за чего в результате порыва образовался поток и произошел провал асфальта. Повреждение обнаружили во время гидравлических испытаний теплосетей. Поврежденный трубопровод эксплуатируется с 1978 года, — отметили в КГГА.

Коммунальщики уже перекрыли воду и начали ремонтировать трубопровод.

Как видно на фото с места инцидента, фонтан воды с частями асфальта повредил припаркованные автомобили. По предварительным данным, человеческих жертв нет.

  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
  • Авария на теплосети в Киеве — повреждены автомобили
Гейзер повредил много авто: в Киеве произошла авария на теплосети / 7 фотографий

 

Улицу в Киеве залило кипятком

Ранее в центре столицы улицу Пушкинскую залило кипятком из-за аварии на трубопроводе.

Вода желтоватого цвета начала течь от одного из зданий по склону вниз, заливая смесью кипятка и кусками земли проезжую часть и тротуар.

Трубопровод, где произошла авария, проложили еще 70 лет назад.

Источник: КГГА

Фото: Киев Оперативный

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