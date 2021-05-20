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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Самые влиятельные. В полиции отчитались о задержании двух воров в законе

Нацполіція

Украинским правоохранителям удалось задержать двух самых влиятельных воров в законе.

Речь идет о криминальных авторитетах, прозвища которых Умка и Лаша Сван.

Их подозревают в деятельности по созданию преступных группировок, подстрекательстве к совершению новых преступлений, что создавало дополнительные угрозы для безопасности граждан (ст. 255-1 УК Украины).

Полиции удалось установить все сферы деятельности мужчин и их связи.

Санкции против криминальных авторитетов

Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

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Им запретят въезжать на территорию Украины, откажут в визе, виде на временное или постоянное проживание. Кроме того, речь идет о блокировке их активов.

Подробнее о санкциях против криминальных авторитетов читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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