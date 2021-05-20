Недосмотрел папа, виновата мама: что известно о мальчике, которого нашли в киевском метро

Полиция Киева объяснила детали инцидента, связанные с 8-летним мальчиком, которого без сопровождения родителей нашли на станции метро Дорогожичи.

Накануне пользователей соцсетей возмутило решение правоохранителей: административный протокол был составлен на мать мальчика, хотя в тот день ребенок находился под присмотром своего отца.

Когда мальчика нашли полицейские, он признался, что ушел на поиски своей мамы, которая в это время была не дома.

— Мы выяснили, что женщина оставила сына с младшей дочерью и с отцом дома, а сама ушла по делам. Мальчик самостоятельно вышел из квартиры и пошел ее искать. Мы вернули мальчика маме, сейчас с ним все хорошо, — отметили правоохранители.

Сейчас публикация полиции Киева собрала уже более 2,1 тыс. комментариев, где неравнодушные граждане требуют справедливости для матери ребенка.

Правоохранители объяснили такое решение законом и процедурой оформления административных протоколов.

В чем дело

Санкция ч.1 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях не содержит уточнений, на кого из родителей или опекунов должен составляться протокол.

Однако отмечается, что оформляется он на того, кто пришел на место происшествия. В данном случае именно мать 8-летнего мальчика пришла его забрать.

— Мы не понимаем, почему в обществе такая реакция. Люди, которые более или менее владеют информацией, знают, что акт составляется непосредственно на одного из родителей, — объяснила сотрудница отдела коммуникации полиции Киева Наталья Керницкая.

Таким образом, если бы забирать сына из комнаты полиции пришел отец, то админпротокол составили бы ни на мать, а на него.