Иранского режиссера Бабака Хоррамдина жестокого убили и расчленили собственные родители после того как он вернулся из Лондона на родину, в Иран.

Расчлененное тело 47-летнего кинорежиссера нашли в мусорных пакетах и ​​чемодане в воскресенье в разных районах Тегерана.

Глава Тегеранского уголовного суда Мохаммад Шахриари заявил, что отец признался в том, что ввел сыну наркоз, нанес ему несколько ударов ножом, расчленил тело и выбросил останки. Его отец заявил, что они совершили так называемое убийство чести.

Причиной таких действий отца стало то, что кинорежиссер отказывался жениться. Именно из-за отсутствия у сына жены между ним и его родителями произошла ссора.

В иранской полиции сообщили, что в доме родителей были найдены доказательства ужасного убийства. Впоследствии полиция установила, что три года назад эти же люди убили свою дочь, а десятью годами ранее еще и своего зятя.

Сейчас родители кинорежиссера арестованы. Отец обвиняется в убийстве, а мать — в пособничестве.

Что известно о Бабаке Хоррамдине?

Бабак Хоррамдин окончил факультет изобразительных искусств Тегеранского университета в 2009 году, получив степень магистра в области кино.

В следующем году он переехал в Лондон для дальнейшего изучения кино. В Тегеран он вернулся, чтобы преподавать режиссуру кино для студентов.

Во время пребывания в Лондоне он снял ряд короткометражных фильмов, среди которых Щель и Присяга Яшара. В их основе лежал опыт переезда в страну и пребывания вдали от семьи.

Родные братья убили из-за ориентации

За последних несколько недель это уже не первое громкое “убийство чести” в Иране.

20-летнего Али Фазели Монфареда обезглавили братья после того, как узнали о его гомосексуальной ориентации. Он хотел переехать в Турцию со своим партнером.