Вышел из дома и исчез: в Днепре нашли мертвым 23-летнего парня

В Киеве вечером, накануне своего дня рождения, 23-летний парень вышел из дома и загадочно исчез. Он не взял с собой ни телефона, ни документов. Через несколько дней его нашли мертвым в Днепре.

Мать погибшего не сомневается, что ее сына убили. Ведь до этого он устроился на очень подозрительную работу.

Фотографиями белокурого с голубыми глазами Дмитрия Волосевича родные и волонтеры обклеивали столичные остановки и распространяли снимки в соцсетях.

Полиция тоже взялась за поиски. Проверили контакты парня и выяснили, с кем он в последний раз общался. Удалось выйти на очень смутный, но обнадеживающий следует.

— Он один шел встречать друзей. А уже через несколько минут возвращался с двумя парнями. Шли спокойно и о чем-то общались. Затем они отошли немного в сторону к площадке, а после — выехала машина, — рассказывает родственница пропавшего Марина.

Что это за машина и с кем встречался Дмитрий — у следствия ответов нет.

Мать пропавшего все это время очень переживала. Не выпускала из рук телефон и надеялась, что ее сын все же жив.

Однако все ее надежды на счастливый финал поисков сына оборвал телефонный звонок следователя. Дмитрия нашли, но мертвым.

Его бездыханное и обезображенное тело выловила береговая охрана из Днепра возле Пешеходного моста в Киеве.

Именно одежда и характерные татуировки не оставили сомнений, что это был Дмитрий.

Мать погибшего Валентина уверена — сына жестоко убили и зацепки следует искать в его загадочной работе.

Михаил, один из тех, кто в последний раз видел Дмитрия живым, говорит, что он очень переживал из-за нового место работы.

Однако что это за фирма и где она расположена — деталей парень не рассказывал. Лишь намекнул, что хочет увольняться, потому что там заставляли заниматься чем-то незаконным.

— Называл это маркетингом. Но на сколько мне известно, это как оказались эскорт-услуги. Компания занимается проституцией, то есть сдают девушек. А его туда взяли вроде каким-то менеджером, — говорит друг погибшего Михаил.

Мать Дмитрия рассказывает, что ее сын не злоупотреблял алкоголем и наркотиками, у него не было девушки. Поэтому причин для совершения самоубийства женщина не видит.

Сейчас в полиции не могут сказать истинной причины гибели Дмитрия. Уверяют лишь, что сделали все возможное, чтобы найти парня.

В то же время тело мертвого отправила на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы пролить свет на эту историю.

Кроме того, уже известно, что погиб парень в начале мая, только через три недели после своего исчезновения.

Убийство в Киеве

Утром 19 мая в Днепровском районе столицы случайные прохожие нашли убитым 27-летнего парня.

Инцидент произошел на улице Новаторов. После приезда полиции стало понятно, что парень погиб насильственной смертью.

На его теле судмедэксперт обнаружил около 18 ножевых ранений и многочисленные ушибы. Точная причина смерти парня будет установлена в ближайшее время.