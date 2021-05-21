На глазах у маленького сына: в Новомосковске осудили мужчину, убившего охранника лопатой

В Новомосковске осудили мужчину, который на глазах своего 5-летнего сына убил человека. Следующие 14 лет он проведет в тюрьме.

Ужасный инцидент произошел в мае прошлого года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 32-летний мужчина набросился на охранника автомобильной стоянки.

За всем происходящим наблюдал 5-летний мальчик.

Горе-отец с лопатой набросился на охранника и нанес ему более 10 ударов по голове, в результате чего мужчина погиб на месте.

После содеянного мужчина ограбил мертвого охранника: в его вещах он нашел более 2 тысяч гривен.

Отмечается, что в течение всего времени расследования подсудимый не признавал своей вины, однако она полностью была доказана прокуратурой.

Кроме 14 лет лишения свободы, также суд приговорил конфисковать все имущество, принадлежавшее 32-летнему мужчине.

Убийство на Николаевщине

В начале апреля в Вознесенске пьяный мужчина набросился на 16-летнего подростка и нанес ему ножевой удар прямо в сердце.

Инцидент произошел на улице на глазах прохожих: от полученного ранения парень умер до приезда скорой.

Выяснилось, что 30-летний убийца, которого задержали по горячим следам, освободился из мест лишения свободы за умышленное убийство лишь за две недели до инцидента.

За содеянное мужчине грозит пожизненное заключение. Следствие по делу продолжается.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура