В Одесской области супруги педагогов, под предлогом индивидуальных занятий с дошкольной подготовки, совершали над детьми сексуальное насилие. Теперь им вручили подозрение.

Правоохранители установили, что преступниками были мужчина и женщина. Оба жители Беляевского района. Они развращали двух детей в возрасте шести и семи лет.

Так, 53-летняя подозреваемая организовала частные уроки психолога-логопеда для подготовки детей к школе.

Родители приводили детей на индивидуальные занятия и оставляли их наедине с псевдо-педагогами.

По данным полицейских, женщина подбирала и склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужчиной.

Злоумышленник, пользуясь детской беспомощностью, совершал над ними сексуальное насилие в виде развлечения.

Кроме того, свои насильственные действия он снимал на телефон.

После этого, жена мужа прибегала к психологическому давлению и запугиванию, чтобы дети не рассказали об этих развратных действиях родителям.











В Одесской области супруги педагогов совершали секс-насилие над дошкольниками / 3 фотографии

В результате происшествия супругам объявили о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (сексуальное насилие) УК.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на пятнадцать лет или пожизненно.

Задержание преподавателя в Черновцах

В городе Черновцы уволили преподавателя колледжа искусств им. Сидора Воробкевича. Его подозревают в развращении несовершеннолетних.

В частности, 22 его студента подтвердили нарушение правил этического поведения со стороны мужчины.

Кроме того, одна из студенток рассказала, что он просил ее нагнуться, чтобы смог расписаться на спине девушки.