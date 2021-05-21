В Одесской области супруги педагогов совершали секс-насилие над дошкольниками

В Одесской области супруги педагогов, под предлогом индивидуальных занятий с дошкольной подготовки, совершали над детьми сексуальное насилие. Теперь им вручили подозрение.
Правоохранители установили, что преступниками были мужчина и женщина. Оба жители Беляевского района. Они развращали двух детей в возрасте шести и семи лет.
Так, 53-летняя подозреваемая организовала частные уроки психолога-логопеда для подготовки детей к школе.
Родители приводили детей на индивидуальные занятия и оставляли их наедине с псевдо-педагогами.
По данным полицейских, женщина подбирала и склоняла детей к участию в сексуальных играх со своим 57-летним мужчиной.
Злоумышленник, пользуясь детской беспомощностью, совершал над ними сексуальное насилие в виде развлечения.
Кроме того, свои насильственные действия он снимал на телефон.
После этого, жена мужа прибегала к психологическому давлению и запугиванию, чтобы дети не рассказали об этих развратных действиях родителям.
В результате происшествия супругам объявили о подозрении по ч. 4 и ч. 6 ст. 153 (сексуальное насилие) УК.
Им грозит наказание в виде лишения свободы на пятнадцать лет или пожизненно.
Задержание преподавателя в Черновцах
В городе Черновцы уволили преподавателя колледжа искусств им. Сидора Воробкевича. Его подозревают в развращении несовершеннолетних.
В частности, 22 его студента подтвердили нарушение правил этического поведения со стороны мужчины.
Кроме того, одна из студенток рассказала, что он просил ее нагнуться, чтобы смог расписаться на спине девушки.