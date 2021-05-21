В Киеве 37-летний мужчина сорвал флаг Украины с админздания молодежного павильона Киевская роза Центрального парка культуры и отдыха.

Злоумышленник схватился за край флага и повис на нем, в результате чего ткань разорвалась пополам, а флагшток сломался.

Правоохранители пообщались со свидетелями происшествия, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали событие.

Сотрудники криминальной полиции разыскали нарушителя и доставили его в районное управление полиции. Мотивы своего поступка мужчина отказался объяснить.

Ему сообщили о подозрении по факту публичного надругательства над Государственным флагом Украины и решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное ему грозит лишение свободы до трех лет.











Повис на флаге: в Киеве мужчине грозит тюрьма за надругательство над госсимволом / 3 фотографии

В Сумах мужчина снял флаг с могилы ветерана АТО

В марте в Сумах 41-летний мужчина снял флаг с могилы ветерана АТО Евгения Коростелева.

Следствием установлено, что злоумышленник осквернил могилу на Аллее Славы, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

За содеянное ему грозит до пяти лет.