В Киеве 37-летний мужчина сорвал флаг Украины с админздания молодежного павильона Киевская роза Центрального парка культуры и отдыха.
Злоумышленник схватился за край флага и повис на нем, в результате чего ткань разорвалась пополам, а флагшток сломался.
Правоохранители пообщались со свидетелями происшествия, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали событие.
Сотрудники криминальной полиции разыскали нарушителя и доставили его в районное управление полиции. Мотивы своего поступка мужчина отказался объяснить.
Ему сообщили о подозрении по факту публичного надругательства над Государственным флагом Украины и решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
За содеянное ему грозит лишение свободы до трех лет.
В Сумах мужчина снял флаг с могилы ветерана АТО
В марте в Сумах 41-летний мужчина снял флаг с могилы ветерана АТО Евгения Коростелева.
Следствием установлено, что злоумышленник осквернил могилу на Аллее Славы, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
За содеянное ему грозит до пяти лет.