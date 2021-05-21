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Факты / Происшествия
Софія Зінов'єва |

В Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть на Печерске

В Киеве из окна многоэтажки обстреляли воинскую часть на Печерске

В столице из окна многоэтажного жилого дома обстреляли воинскую часть на Печерске.

Полиция уже установила личность стрелка, им оказался 21-летний парень, который отдыхал с компанией друзей в доме напротив.

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Правоохранители натолкнулись на видео в одной из соцсетей, на котором видно, как кто-то стреляет из оружия по стенам здания.

По данным полиции, молодой человек решил похвастаться перед девушками и выстрелил из пневматического оружия в воинскую часть.

Всех причастных к инциденту правоохранители доставили в отделение для установления обстоятельств.

Начал стрелять в людей

В Киеве полицейские задержали мужчину, который ранил военнослужащего в ногу из огнестрельного оружия.

Мужчина сделал компании прохожих замечания за громкой музыки, а те проигнорировали его просьбу.

Из-за этого между мужчинами произошла ссора, задержанный достал пистолет и несколько раз выстрелил в своего оппонента.

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