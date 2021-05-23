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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

В Крыму случайно катапультировались двое россиян из самолета Су-30

В Крыму случайно катапультировались двое россиян из самолета Су-30

На военном аэродроме в оккупированном Россией городе Саки двое летчиков катапультировались из истребителя Су-30СМ.

На момент экстренной эвакуации летчиков самолет находился на взлетно-посадочной полосе.

— Оба летчика живы, однако техник получил ожоги, — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Информацию о внештатном срабатывании катапульты подтвердили в Южном военном округе.

По версии силовиков, в результате катапультирования никто не пострадал.

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Учения Японии по защите дальних островов

Вооруженные силы Японии в субботу, 22 мая, провели в префектуре Сидзуока, что на острове Хонсю, учения.

В рамках маневров приняли участие более 3 тысяч военнослужащих.

Согласно сценарию маневров, бойцы защищали удаленные острова от условного противника.

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