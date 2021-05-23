В Умани ранили двух израильтян: подробности происшествия

В Умани неизвестные ранили двоих граждан Израиля, которые в результате происшествия были госпитализированы.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 296 (Хулиганство) УК Украины.

Инцидент случился около 15:00 на улице Софьи Перовской.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и опросили свидетелей.

Личность злоумышленника, который покинул место происшествия до приезда силовиков, устанавливается.

Стрельба в Киеве

Поздно вечером 20 мая в Киеве мужчина в нетрезвом состоянии открыл стрельбу возле супермаркета.

Его возмутило, что компания военнослужащих громко слушает музыку в авто и не реагирует на его замечания.

Пуля попала в колено одному из четырех мужчин.