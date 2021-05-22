Исчезла более полугода назад: в Италии нашли мертвой 29-летнюю украинку

Вблизи итальянской провинции Пиза недалеко от города Кастельфранко ди Сотто нашли мертвой 29-летнюю гражданку Украины Кристину Новак. Тело мертвой нашли в коттедже.
Местные правоохранители установили, что именно в этом месте мобильный телефон женщины перестал передавать сигналы.
В прошлом году, 9 ноября 2020 года, женщина исчезла. Она родом из украинского города Одесса.
В частности, Кристина жила неподалеку от места, где нашли ее мертвое тело.
Как выяснили полицейские, женщина исчезла после того, как задержали ее 41-летнего сожителя за хранение наркотиков и оружия.
Между тем мать пропавшей сообщила, что в последний раз общалась с дочерью после ее возвращения из комиссариата, где она давала показания полиции.
Однако против самой украинки никаких обвинений не предъявляли.
Впоследствии, 23 марта, полиция арестовала в городе Кастельфранко ди Сотто соседа Кристины и его уголовного партнера, итальянского сожителя женщины.
Соседом оказался 50-летний итальянский татуировщик Франческо Лупино. Именно его суд подозревает в совершении убийства Кристины.
Убийство на Львовщине
Во Львовской области мужчина убил собственную жену в общем доме.
Между парой возник конфликт во время ужина. Тогда же 50-летний Игорь ударил ножом в грудь сожительницу. Вследствие чего лезвие ножа пронзило женщине легкие.
Женщина умерла через несколько дней после события.
Источник: Ilmessaggero.it