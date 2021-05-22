Исчезла более полугода назад: в Италии нашли мертвой 29-летнюю украинку

Вблизи итальянской провинции Пиза недалеко от города Кастельфранко ди Сотто нашли мертвой 29-летнюю гражданку Украины Кристину Новак. Тело мертвой нашли в коттедже.

Местные правоохранители установили, что именно в этом месте мобильный телефон женщины перестал передавать сигналы.

В прошлом году, 9 ноября 2020 года, женщина исчезла. Она родом из украинского города Одесса.

В частности, Кристина жила неподалеку от места, где нашли ее мертвое тело.

Как выяснили полицейские, женщина исчезла после того, как задержали ее 41-летнего сожителя за хранение наркотиков и оружия.

Между тем мать пропавшей сообщила, что в последний раз общалась с дочерью после ее возвращения из комиссариата, где она давала показания полиции.

Однако против самой украинки никаких обвинений не предъявляли.

Впоследствии, 23 марта, полиция арестовала в городе Кастельфранко ди Сотто соседа Кристины и его уголовного партнера, итальянского сожителя женщины.

Соседом оказался 50-летний итальянский татуировщик Франческо Лупино. Именно его суд подозревает в совершении убийства Кристины.

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Убийство на Львовщине

Во Львовской области мужчина убил собственную жену в общем доме.

Между парой возник конфликт во время ужина. Тогда же 50-летний Игорь ударил ножом в грудь сожительницу. Вследствие чего лезвие ножа пронзило женщине легкие.

Женщина умерла через несколько дней после события.

Источник: Ilmessaggero.it