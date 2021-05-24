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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

На Львовщине женщина получила 50% ожогов тела — ее вертолетом доставили в больницу

Транспортування потерпілої вертольотом ДСНС на Львівщині

Во Львовской области 48-летняя женщина получила 50% термических ожогов тела. Поэтому спасатели доставили пострадавшую в ожоговом шоке вертолетом в медучреждение.

Как отмечают в ГСЧС, женщину с удаленного населенного пункта перевозили ЕС-145 Еврокоптером в областной центр.

В частности, на автодороге в селе Завадовка Самборского района вертолет совершил посадку.

Оттуда спасатели транспортировали пострадавшую в КНП восьмой городской клинической больницы Львова.

Сразу после приземления женщину передали врачам для оказания ей квалифицированной медицинской помощи.

  • На Львовщине женщина получила 50% ожогов тела — ее вертолетом доставили в больницу
  • На Львовщине женщина получила 50% ожогов тела — ее вертолетом доставили в больницу
  • На Львовщине женщина получила 50% ожогов тела — ее вертолетом доставили в больницу
  • На Львовщине женщина получила 50% ожогов тела — ее вертолетом доставили в больницу
  • На Львовщине женщина получила 50% ожогов тела — ее вертолетом доставили в больницу
  • На Львовщине женщина получила 50% ожогов тела — ее вертолетом доставили в больницу
На Львовщине женщина получила 50% ожогов тела — ее вертолетом доставили в больницу / 3 фотографии

По данным ГСЧС, с 1 апреля вертолет находится на постоянном дежурстве на Львовщине для оказания экстренной помощи населению шести областей.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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