Во Львовской области 48-летняя женщина получила 50% термических ожогов тела. Поэтому спасатели доставили пострадавшую в ожоговом шоке вертолетом в медучреждение.

Как отмечают в ГСЧС, женщину с удаленного населенного пункта перевозили ЕС-145 Еврокоптером в областной центр.

В частности, на автодороге в селе Завадовка Самборского района вертолет совершил посадку.

Оттуда спасатели транспортировали пострадавшую в КНП восьмой городской клинической больницы Львова.

Сразу после приземления женщину передали врачам для оказания ей квалифицированной медицинской помощи.











На Львовщине женщина получила 50% ожогов тела — ее вертолетом доставили в больницу / 3 фотографии

По данным ГСЧС, с 1 апреля вертолет находится на постоянном дежурстве на Львовщине для оказания экстренной помощи населению шести областей.

В Украине заработала система аэромедицинской эвакуации

Недавно в Украине восстановили систему аэромедицинской эвакуации и транспортного обеспечения трансплантологии.

17 марта Кабмин поддержал совместную инициативу МВД и Минздрава.

В частности, с 1 апреля началось его внедрение во Львовском регионе, а с 1 мая — в Киевском.