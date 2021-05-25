Во Львове в одной семье после очередного домашнего скандала 11-летняя Галина выпала из окна третьего этажа. Однако родители утверждают, что они здесь ни к чему. Мол, девочка сама не хотела учить молитву.

Пятиклассница Галя и не думала, чем закончится обычный, на первый взгляд, день.

Девочка, как обычно, сделала уроки и решила погулять с друзьями. Однако у нее начался конфликт с родителями, которые говорили ей, что нужно учить молитву, ведь скоро якобы первое причастие.

Соседи слышали за стеной ссору, а уже через несколько минут раздался странный шум.

Впоследствии местные жители увидели на земле под домом девочку, которая едва шевелилась и не могла самостоятельно подняться.

Поэтому очевидцы сразу вызвали медиков и полицию. Школьница чудом выжила после падения с девятиметровой высоты. Но Галя не смогла объяснить, как выпала из окна.

В частности, девочку спасло то, что она упала на клумбу, на мягкую землю.

Соседи сразу бросились на помощь пятикласснице и принесли ей одеяло, на котором потом девочку заносили в скорою.

Галю сразу отвезли в реанимацию. Врачи утверждают, что она родилась в рубашке. Ведь все могло быть гораздо хуже.

— У девочки закрытая черепно-мозговая травма. Еще подозревается перелом двух поясничных позвонков, — говорит руководитель Львовской городской детской больницы Дмитрий Квит.

Все соседи в доме знают Галю, как приветливую, искреннюю девочку, которая всегда ухаживает младшего брата.

Как утверждают жители, с родителями ребенку не повезло. Так, дочь даже вызвала полицию, потому что они постоянно ссорятся и выпивают.

Однако отец Галины уверяет, что она якобы сделала это нечаянно, по неосторожности. Мол, пыталась снять одежду с сушки за окном, и просто не удержала равновесия.

В то же время патрульные говорят, когда они прибыли на вызов — родители были нетрезвые, и даже не сразу пришли на помощь ребенку.

— Родители были с признаками алкогольного опьянения. По словам очевидцев, они вели себя странно и не сразу поняли, что это их ребенок выпал из окна и не сразу пришли на помощь, — объясняет пресс-секретарь патрульной полиции Львовщины Екатерина Рыбий.

В свою очередь отец пострадавшей девочки Владимир отвергает обвинения в свой адрес. Он говорит, что был слишком шокирован бедствием, потому подошел к ребенку с опозданием.

Против отца и матери Галины уже открыли уголовное производство. Их подозревают в злостном невыполнении своих обязанностей.

— Это злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — говорит пресс-секретарь национальной полиции Львовщины Светлана Добровольская.

Еще с января семья Галины была на учете в социальной службе. Так, у родителей временно забрали младшего сына, а теперь, вероятно, заберут еще и дочь после ее выздоровления.

Сейчас полиция выясняет, действительно ли девочка выпала из окна по неосторожности, или все же виновен семейный конфликт.

В Запорожье ребенок выпал из окна

В конце апреля в Запорожье воспитанник детского сада выпал из окна второго этажа. В четырехлетнего мальчика диагностировали травмы головы. Без сознания его забрали в реанимацию больницы.

По предварительной информации, мальчик находился один в помещении. Вероятно, его забыли взять на прогулку.