В Черкассах разоблачили антиукраинских пропагандистов

В Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила пророссийскую компанию. В частности, интернет-агитаторы работали в интересах гибридной агрессии РФ против Украины.
Как установили правоохранители, соответствующую ботоферму поддерживал житель города в подсобном помещении собственного частного предприятия.
Так, он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность антиукраинским агитаторам.
По данным спецслужбы, мужчина использовал SIM-карточки украинских операторов мобильной связи.
Рассчитывались с предпринимателем за услуги криптовалютой и через запрещенные в Украине российские виртуальные платежные системы.
Так, агитаторы через ботоферму распространяли дезинформацию о событиях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пророссийскую пропаганду, направленную на дестабилизацию ситуации в государстве, свержению конституционного строя и территориальной целостности страны.
Во время обысков правоохранители изъяли компьютера с специальным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 400 SIM-карточек.
Задержание пророссийских агитаторов
В начале мая СБУ разоблачила пророссийских провокаторов в Закарпатской области.
Так, трое злоумышленников на заказ кураторов из российских спецслужб распространяли в городе Берегово листовки с угрозами в адрес этнических венгров, проживающих в Закарпатской области.
Провокаторами оказались двое переселенцев из Луганска и местный житель.