В Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила пророссийскую компанию. В частности, интернет-агитаторы работали в интересах гибридной агрессии РФ против Украины.

Как установили правоохранители, соответствующую ботоферму поддерживал житель города в подсобном помещении собственного частного предприятия.

Так, он обеспечивал использование анонимных IP-адресов, чем гарантировал безопасность антиукраинским агитаторам.

По данным спецслужбы, мужчина использовал SIM-карточки украинских операторов мобильной связи.

Рассчитывались с предпринимателем за услуги криптовалютой и через запрещенные в Украине российские виртуальные платежные системы.

Так, агитаторы через ботоферму распространяли дезинформацию о событиях на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, пророссийскую пропаганду, направленную на дестабилизацию ситуации в государстве, свержению конституционного строя и территориальной целостности страны.















Работали в интересах РФ: в Черкассах разоблачили антиукраинских пропагандистов / 4 фотографии

Во время обысков правоохранители изъяли компьютера с специальным программным обеспечением, телекоммуникационное оборудование и более 400 SIM-карточек.

Задержание пророссийских агитаторов

В начале мая СБУ разоблачила пророссийских провокаторов в Закарпатской области.

Так, трое злоумышленников на заказ кураторов из российских спецслужб распространяли в городе Берегово листовки с угрозами в адрес этнических венгров, проживающих в Закарпатской области.

Провокаторами оказались двое переселенцев из Луганска и местный житель.