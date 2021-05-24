В результате ДТП на Житомирской трассе в Святошинском районе Киева с участием грузового и легкового автомобилей погибли три человека – водитель и пассажир Volkswagen Passat и пешеход, личность которого сейчас устанавливают правоохранители.

Водителя грузовика DAF госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести и многочисленными ожогами.

По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с иномаркой. В результате этого произошло возгорание автомобилей.

Водитель и пассажир легковушки погибли на месте. Мужчина, тело которого правоохранители обнаружили на проезжей части, вероятно, пересекал дорогу в неустановленном месте.

Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.







Погибли на месте: стало известно количество жертв масштабного ДТП в Киеве / 2 фотографии

ДТП в Киеве

Ночью 24 мая в Киеве фура врезалась в металлический отбойник, вылетела на встречную полосу и столкнулась с легковушкой.

В результате легковой автомобиль оказался под тягачом. Затем раздался взрыв и вспыхнул пожар.

Возле изуродованного транспорта нашли тело человека. Очевидцы предположили, что погибшим является пешеход, который перебегал дорогу в момент аварии.

Подробнее о ДТП в Киеве читайте в материале Фактов ICTV.