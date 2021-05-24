В селе Башлыки Волынской области 65-летний мужчина выстрелил из ружья в своего родственника. Вскоре после этого его нашли застреленным.

Как сообщили в полиции Волынской области, инцидент произошел в ночь на 24 мая. В доме 30-летнего пострадавшего ощущался запах газа. Он вышел на улицу выяснить причины, после чего в него выстрелил родственник. По версии следствия, родственник подложил к дому баллон с газом и запустил его внутрь помещения.

Пострадавший получил огнестрельное ранение в живот и руку. Его доставили в больницу, сейчас угрозы его жизни нет. Стрелок скрылся с места происшествия.

Через некоторое время полицейские получили сообщение о самоубийстве в соседнем селе Цумань.

— Погибшим оказался 65-летний местный житель, который накануне в Башлыках ранил своего родственника. Полицейские на месте трагедии изъяли гладкоствольное ружье и гильзы. Тело направили на экспертизу, — сообщили в полициии.

По данным силовиков, между родственниками был конфликт, который длился несколько лет. Мотивы таких действий еще устанавливаются.

Продолжается досудебное следствие.

Убил тетю ради денег

Ранее в Киевской области мужчина убил свою 65-летнюю тетю ради денег. Тело женщины обнаружил ее муж, когда вернулся с ночной смены.

Позже выяснилось, что женщину убил родственник, у которого были кредиты.