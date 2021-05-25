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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

На борту корабля, следовавшего в Панаму, умер 38-летний капитан из Украины

На борту корабля, следовавшего в Панаму, умер 38-летний капитан из Украины

На борту корабля Century, который следовал в Панаму, нашли мертвым 38-летнего украинского моряка. Он был капитаном судна.

О трагедии стало известно из анонимных источников. Судно направлялось в один из панамских портов, где должна была произойти замена капитана.

За два дня до этого, как сообщил экипаж, капитан перестал выходить из своей каюты.

После того, как моряки обнаружили мертвого капитана, его каюту было опечатано. Сейчас на борту судна Century работают украинские и филиппинские моряки.

Возможные версии

Очевидцы сообщают, что по неизвестным причинам власти Панамы отказываются забирать тело украинского капитана: оно продолжает лежать в каюте, где нашли моряка.

В то же время коллеги капитана утверждают, что никаких проблем со здоровьем у него не было.

Были ли обнаружены на теле следы насильственной смерти, пока неизвестно.

Источник: Seafarers Journal

Фото: Depositphotos

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