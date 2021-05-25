В Одесской области двое подростков жесткого зарезали ножом женщину-таксиста ради денег. Теперь юношей будут судить.
По данным следователей, еще в декабря 2020 года парни в возрасте 17-ти и 18-ти лет, жители городка Южный заранее готовились к этому убийству.
Так, они специально заказали такси и попросили женщину отвезти их в село Любополь Одесского района.
Приехав по адресу, который назвали наугад, парни подготовленными ножами нанесли 55-летней женщине многочисленные ранения, от которых та умерла сразу на месте.
Затем, убедившись, что таксист мертв, злоумышленники забрали 1,5 тыс. грн и на ее автомобиле сбежали с места.
Далее злоумышленники, чтобы скрыть следы преступления, сожгли угнанный автомобиль.
Для этого они купили литровую бутылку водки и выехали за пределы населенного пункта. После чего облили такси спиртным и подожгли.
Сейчас подростки находятся под стражей.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении парней, которые обвиняются в умышленном убийстве из корыстных побуждений (п 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст . 289 УК Украины).
В городе Южный в декабре 2020-го правоохранители задержали двух юношей, подозреваемых в убийстве женщины-таксиста.
По данным полиции, преступление было заранее спланировано 17-летним парнем, к которому он подстрекал старшего товарища.
Инициатор признался, что убийство спланировал ради денег, потому что хотел воплотить в жизнь собственный бизнес-проект — открыть комнату ярости.
Юноша хотел, чтобы люди приходили в комнату, в которой можно крушить все что угодно.
Источник: Одесская облпрокуратура