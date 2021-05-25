PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Сорванные крыши домов и поваленные деревья: последствия торнадо на Херсонщине

Торнадо на Херсонщині

В Херсонской области пронесся торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. Пострадавших нет.

Смерч пронесся в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной общины. Его успели сфотографировать местные жители.

На помощь местным приехали правоохранители.

Сейчас они обходят квартиры людей, общаются с жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды.

Также работники полиции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья.

  • На Херсонщине пронесся торнадо: какие последствия
  • На Херсонщине пронесся торнадо: какие последствия
  • На Херсонщине пронесся торнадо: какие последствия
  • На Херсонщине пронесся торнадо: какие последствия
  • На Херсонщине пронесся торнадо: какие последствия
  • На Херсонщине пронесся торнадо: какие последствия
  • На Херсонщине пронесся торнадо: какие последствия
  • На Херсонщине пронесся торнадо: какие последствия
Сорванные крыши домов и поваленные деревья: последствия торнадо на Херсонщине / 4 фотографии

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, правоохранители будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.

Читайте
На Украину надвигается циклон: какой будет погода в мае 2021

Непогода в Украине

19 мая из-за сложных погодных условий в Украине оставались обесточенными 23 населенных пункта в четырех областях.

Больше всего в результате непогоды пострадала Житомирская область.

Больше о непогоде в Украине, и ее последствиях — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка