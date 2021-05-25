На Херсонщине пронесся торнадо: какие последствия

В Херсонской области пронесся торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, крыши нескольких домов и повалены деревья. Пострадавших нет.
Смерч пронесся в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной общины. Его успели сфотографировать местные жители.
На помощь местным приехали правоохранители.
Сейчас они обходят квартиры людей, общаются с жителями, чтобы узнать самые необходимые нужды.
Также работники полиции помогают людям убирать из дворов обломки, расчищают улицу и убирают поваленные деревья.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, правоохранители будут работать на месте, пока не преодолеют последствия непогоды.
Непогода в Украине
19 мая из-за сложных погодных условий в Украине оставались обесточенными 23 населенных пункта в четырех областях.
Больше всего в результате непогоды пострадала Житомирская область.
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