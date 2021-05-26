В Киеве задержали 44-летнего гражданина Польши, который находился в международном розыске. Он руководил преступной организацией, которая занималась отмыванием денег и присвоением чужого имущества.

Силовики задержали его 25 мая.

Согласно данным Интерпола, задержанный с 2000 по 2004 годы создал и руководил преступной организацией, совершившей ряд преступлений — присвоение чужого имущества, отмывание денег и продажа топлива с нарушением налогового законодательства.

— Фигуранты присваивали чужое имущество на территории Польши и отмывали деньги, полученные преступным путем. За содеянное фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, — отметили в полиции.

Решается вопрос об экстрадиции злоумышленника в Польшу.

Задержание разыскиваемого Интерполом

В декабре 2020 года пограничники задержали в международном аэропорту Борисполь гражданина Польши, который находился в розыске Интерпола.

Иностранец пытался сесть на борт самолета в ОАЭ. В процессе проверки документов сработала база данных Международной организации уголовной полиции. Мужчину передали в руки полиции.