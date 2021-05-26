В Киеве задержали 44-летнего гражданина Польши, который находился в международном розыске. Он руководил преступной организацией, которая занималась отмыванием денег и присвоением чужого имущества.
Силовики задержали его 25 мая.
Согласно данным Интерпола, задержанный с 2000 по 2004 годы создал и руководил преступной организацией, совершившей ряд преступлений — присвоение чужого имущества, отмывание денег и продажа топлива с нарушением налогового законодательства.
— Фигуранты присваивали чужое имущество на территории Польши и отмывали деньги, полученные преступным путем. За содеянное фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, — отметили в полиции.
Решается вопрос об экстрадиции злоумышленника в Польшу.
Задержание разыскиваемого Интерполом
В декабре 2020 года пограничники задержали в международном аэропорту Борисполь гражданина Польши, который находился в розыске Интерпола.
Иностранец пытался сесть на борт самолета в ОАЭ. В процессе проверки документов сработала база данных Международной организации уголовной полиции. Мужчину передали в руки полиции.