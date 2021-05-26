В Охотском море столкнулись два судна, есть погибшие

26 мая возле берегов острова Хоккайдо столкнулось японское рыболовецкое судно с российским судном Амур. В результате аварии погибли три человека, еще пятеро рыбаков — травмировались.

Чрезвычайное происшествие произошло вблизи порта Момбецу в Охотском море.

По данным местных спасателей, японское судно, которое занимается ловлей краба-волосистого, перевернулось в результате столкновения.

Все члены экипажа упали в море. Из них трое погибли, а пятеро удалось спасти и поднять на борт судна Амур.

По предварительным данным, аварию могли спровоцировать сложные погодные условия. Так, видимость в районе столкновения не позволяла командам визуально идентифицировать друг друга.

Затопление судна в Черном море

В марте в Черном море затонуло судно Волго Балт 179, на котором было 13 украинских моряков. Два человека погибли — капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

В частности, десять членов экипажа удалось спасти.

Источник: Kyodo