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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Охотском море столкнулись два судна, есть погибшие

Затовнувшее судно возле Турции

26 мая возле берегов острова Хоккайдо столкнулось японское рыболовецкое судно с российским судном Амур. В результате аварии погибли три человека, еще пятеро рыбаков — травмировались.

Чрезвычайное происшествие произошло вблизи порта Момбецу в Охотском море.

По данным местных спасателей, японское судно, которое занимается ловлей краба-волосистого, перевернулось в результате столкновения.

Все члены экипажа упали в море. Из них трое погибли, а пятеро удалось спасти и поднять на борт судна Амур.

По предварительным данным, аварию могли спровоцировать сложные погодные условия. Так, видимость в районе столкновения не позволяла командам визуально идентифицировать друг друга.

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В марте в Черном море затонуло судно Волго Балт 179, на котором было 13 украинских моряков. Два человека погибли — капитан Александр Борисенко и электромеханик Григорий Лисаченко.

В частности, десять членов экипажа удалось спасти.

Источник: Kyodo

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