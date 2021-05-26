Выбил ребенка: в Одесской области мужчина поиздевался над беременной женой

В Ивановском районе Одесской области беременная женщина потеряла ребенка после того, как ее избил сожитель.

С серьезными травмами пострадавшая обратилась к медикам, которые вызвали полицию.

Выяснилось, что во время бытовой ссоры 42-летний мужчина ударил беременную женщину ногой в живот и голову.

Врачи констатировали, что в результате этого у нее случился выкидыш.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Сейчас продолжаются допросы свидетелей, следователи собирают доказательства вины подозреваемого.

За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком от пяти до восьми лет.

Смертельное избиение на Винничине

В середине апреля под Винницей мужчина избил свою сожительницу и оставил умирать на пороге их дома.

Инцидент произошел в селе Цвижин. Перед этим 30-летняя Татьяна вместе с гражданским мужем Артуром вместе выпивали.

Смертельное избиение жены подозреваемый пояснил ревностью: скандал начался с телефонного звонка ее вероятного кавалера.

Сейчас 35-летний вдовец находится в СИЗО. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.