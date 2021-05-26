PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Выбил ребенка: в Одесской области мужчина поиздевался над беременной женой

Выбил ребенка: в Одесской области мужчина поиздевался над беременной женой

В Ивановском районе Одесской области беременная женщина потеряла ребенка после того, как ее избил сожитель.

С серьезными травмами пострадавшая обратилась к медикам, которые вызвали полицию.

Выяснилось, что во время бытовой ссоры 42-летний мужчина ударил беременную женщину ногой в живот и голову.

Врачи констатировали, что в результате этого у нее случился выкидыш.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Читайте
В Одессе мужчина избил беременную женщину в маршрутке из-за замечания

Сейчас продолжаются допросы свидетелей, следователи собирают доказательства вины подозреваемого.

За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком от пяти до восьми лет.

Смертельное избиение на Винничине

В середине апреля под Винницей мужчина избил свою сожительницу и оставил умирать на пороге их дома.

Инцидент произошел в селе Цвижин. Перед этим 30-летняя Татьяна вместе с гражданским мужем Артуром вместе выпивали.

Смертельное избиение жены подозреваемый пояснил ревностью: скандал начался с телефонного звонка ее вероятного кавалера.

Сейчас 35-летний вдовец находится в СИЗО. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Нацполиция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка