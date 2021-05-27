Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве гражданина Молдовы, который был в розыске Интерпола. Он незаконно попал в Украину.
В ведомстве отметили, что задержанный скрывался от уголовного преследования в Молдове.
— Иностранец, которому был запрещен въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова, — отметили в СБУ.
Правоохранители сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Задержали разыскиваемого Интерполом
Ранее в Киеве задержали разыскиваемого Интерполом 44-летнего гражданина Польши.
Он руководил преступной организацией, которая занималась отмыванием денег и присвоением чужого имущества.