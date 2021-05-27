В Полтаве мужчине предлагали за $200 тыс. решить вопрос “на самом высоком уровне” о трудоустройстве на должность руководителя Северо-Восточного межрегионального Главного управления Государственной инспекции градостроительства.

Сотрудники СБУ установили, что лица, среди которых были бывшие правоохранители, не имели никакой возможности влиять на назначения.

Одного из участников группы задержали во время получения аванса в размере $20 тыс. Решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.

В данный момент продолжаются следственные действия по местам жительства злоумышленников.

В Кировоградской области за $3,5 млн обещали пост главы ОГА

В мае в Кировоградской области задержали двух граждан, которые за $3,5 млн пообещали договориться с должностными лицами Офиса президента и Кабмина о назначении мужчины на должность главы облгосадминистрации.

Один из них представился советником президента Украины.

Злоумышленников задержали по статье Злоупотребление влиянием.

Подробнее о том, как в Кировоградской области за $3,5 млн обещали должность главы ОГА, читайте в материале Фактов ICTV.