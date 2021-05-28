Заставляла дошкольников к секс-играм с мужем: на Одесчине учительницу отправили в СИЗО

В поселке Нерубайское Одесской области в центре секс-скандала оказалась супружеская пара педагогов-логопедов.

53-летнюю Оксану Ковтуненко правоохранители обвиняют в том, что она заставляла своих воспитанников дошкольного возраста играть в сексуальные игры с ее мужем.

Выяснилось, что ранее женщина работала в садике, но потом начала проводить занятия дома.

В полиции подтвердили, что 57-летний мужчина подозреваемой снимал сексуальные игры с детьми на видео мобильного телефона.

— Правоохранители собрали доказательную базу развращения двух детей, 2015 и 2017 годов рождения, — рассказали в полиции.

Семья пострадавших никак не прокомментировала случившееся. Их адвокат отметил, что это преступление следствие рассматривает как особо тяжкое.

— Сейчас доказательства являются допустимыми, достаточными и надлежащими для того, чтобы продолжать досудебное расследование, — рассказал Петр Шерстюк.

Пока большинство знакомых женщины, а также родители других ее воспитанников не верят в обвинения, прокуратура настаивает, что педагог оказалась очень хорошим психологом.

Мол, сумела убедить детей, что касаться полового органа мужчины — это просто безобидная игра.

Что решил суд

По делу о сексуальном насилии над детьми уже прошли первые слушания.

Оксана Ковтуненко получила меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Дело против себя женщина назвала сфабрикованным, однако до сих пор не понимает, кому выгодна клевета против нее.

— Я знаю, что ни в чем не виновата. Нас обманывают, но с какой целью — не понимаю. Мальчик однажды мне сказал, что не хочет домой. У меня вопрос, может это у них в семье что-то происходит, а обвиняют меня?

Пока женщина-педагог будет находиться в СИЗО, меру пресечения ее мужу будут избирать уже на днях.

По предварительной информации, после задержания жены у него случился инсульт, и он остался дома.