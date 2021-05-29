В Днепре за убийство 35-летнего мужчины виновные могут не понести заслуженное наказание, так как утверждают, что хотели наказать педофила.

В полицию обратилась Лилия, ее брат Александр Тептыш загадочно исчез прошлой осенью, когда должен был ехать в село к родителям.

Полиция искала его больше недели. А потом случайно нашел грибник в посадке на окраине города.

Мужчина был обнаженным, обгоревшим, а эксперты насчитали на его теле более 100 различных повреждений.

Уже через неделю трех вероятных убийц задержали, но сейчас они могут избежать наказания.

— Злоумышленники посадили его в автомобиль, вывезли в лесополосу, там били и там и бросили. Ими оказались местные жители в возрасте от 38 до 48 лет, — рассказала пресс-секретарь полиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

Но после судебного заседания всех троих выпустили из СИЗО, подозреваемые заявили, что не убивали человека, а только пытались помешать ужасному преступлению.

По версии подозреваемых, они охотились на педофила в одном из парков. Все трое утверждают, что имели железные доказательства того, что сюда пришел человек, который хотел развратить 12-летнюю школьницу.

Убийцей задержанные назвали четвертого участника избиения, но ему, по их версии, дала убежать полиция.

Сейчас на скамье подсудимых — трое, а среди обвиняемых Дмитрий Волков, отец 11-летнего Родиона — юного футболиста из Днепра, которого год назад похитил, изнасиловал и задушил педофил.

Адвокаты подозреваемых утверждают: никаких доказательств, что его убили именно их клиенты — нет. С жертвой, мол, только провели воспитательную беседу, а потом якобы отпустили.

Отец убитого Родиона утверждает, что к нему обратилась знакомая и умоляла спасти ее дочь от педофила. Поэтому он с единомышленниками взял дело в свои руки.

В то, что ее родной брат мог обидеть ребенка, сестра Александра категорически не верит. Статью обвиняемым переквалифицировали с умышленного убийства на тяжелые телесные повреждения и похищение человека.

Впрочем, даже это, говорят адвокаты, планируют опровергнуть во время следующих заседаний.