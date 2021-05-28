В суд передали дело четырех правоохранителей, которых подозревают в превышении полномочий с насилием, применением спецсредств, которое сопровождалось болезненными и унизительными для достоинства потерпевшего действиями.

В двух делах фигурируют патрульные полицейские, которые безосновательно задержали людей, а затем неправомерно применили к ним силу, сообщают в Офисе генпрокурора.

В результате действий стражей порядка, четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе переломы конечностей.

Третье уголовное производство открыто на работника уголовного розыска, для которого насилие было системной практикой в ​​его работе.

Сбил детей на служебном авто

В Мариуполе 33-летнему полицейскому сообщили подозрение за то, что он совершил дорожно-транспортное происшествие, во время которого он наехал на двух детей на служебном авто.

Детям было 10 и 11 лет, в результате аварии одна из девочек получила телесные повреждения средней тяжести.