Продажа героина — во Львове задержали преступную группировку

Во Львове задержали организатора и еще пятерых участников группировки, которые продавали героин. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.
— Организатор группы, 24-летняя львовянка, вместе с пятью сообщниками — жителями Львова в возрасте от 22 до 41 года, — ежедневно сбывали наркотики более 30 клиентам. Ежедневный оборот от продажи наркотического средства составлял около 25 тыс. грн, — сообщили в полиции.
Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяли готовые к продаже свертки с героином, блокноты с черновыми записями, деньги, а также другие доказательства преступной деятельности.
Следователи сообщили о подозрении организатору группы и двум сбытчикам (22-летней львовянке и ранее судимому 26-летнему жителю Львова) по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой) УК Украины. Им грозит от девяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Также вскоре планируют сообщить о подозрении другим трем участникам преступной группы — двум сбытчикам и поставщику героина. Досудебное расследование продолжается.
Рекордная партия героина
В начале года во Львове изъяли рекордную партию героина весом более 1 тонны. Ее оценили в 2,3 млрд грн.
Героин контрабандой ввезли в Украину из Пакистана в декабре 2020 года через порт Южный, а дальше под видом пищевой продукции собирались переправить в страны ЕС как дипломатический груз.