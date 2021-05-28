Продажа героина — во Львове задержали преступную группировку

Во Львове задержали организатора и еще пятерых участников группировки, которые продавали героин. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

— Организатор группы, 24-летняя львовянка, вместе с пятью сообщниками — жителями Львова в возрасте от 22 до 41 года, — ежедневно сбывали наркотики более 30 клиентам. Ежедневный оборот от продажи наркотического средства составлял около 25 тыс. грн, — сообщили в полиции.

Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяли готовые к продаже свертки с героином, блокноты с черновыми записями, деньги, а также другие доказательства преступной деятельности.

Следователи сообщили о подозрении организатору группы и двум сбытчикам (22-летней львовянке и ранее судимому 26-летнему жителю Львова) по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные организованной группой) УК Украины. Им грозит от девяти до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продавали героин десяткам людей: во Львове задержали преступную группировку / 3 фотографии

Также вскоре планируют сообщить о подозрении другим трем участникам преступной группы — двум сбытчикам и поставщику героина. Досудебное расследование продолжается.