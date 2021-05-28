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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Стрелял в людей из окна: в Киеве задержали 30-летнего мужчину

Стрелял в людей из окна: в Киеве задержали 30-летнего мужчину

В Киеве задержали мужчину, который стрелял в прохожих из окна своей квартиры. Это услышали соседи, которые вызвали полицию.

Инцидент произошел на ул. Васильковской. По адресу выехала следственно-оперативная группа, спецназовцы и врачи.

— Оценив ситуацию, в которой могли пострадать люди, а мужчина отказался выйти, силовики приняли решение демонтировать дверь. Увидев, что владелец успел забаррикадироваться мебелью, при этом угрожал самоубийством, правоохранители начали переговоры. В результате удалось установить контакт с мужчиной и прекратить его действия, — сообщили в полиции.

В результате инцидента никто не пострадал.

Стрелял в людей из окна — в Киеве задержали 30-летнего мужчину
Стрелял в людей из окна — в Киеве задержали 30-летнего мужчину
Стрелял в людей из окна — в Киеве задержали 30-летнего мужчину
Стрелял в людей из окна — в Киеве задержали 30-летнего мужчину
Стрелял в людей из окна: в Киеве задержали 30-летнего мужчину / 2 фотографии

Задержанным оказался житель Голосеевского района 1991 года рождения. С места происшествия изъяли пистолет и гильзы, их направили на экспертизу.

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Фигуранту грозит до семи лет тюрьмы.

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Стрельба в Киеве

Ранее в Соломенском районе Киева произошла стрельба. Между двумя мужчинами возник конфликт, один из них получил ранения.

Инцидент произошел на улице Волгоградской. По данным полиции, между 33-летним потерпевшим и его товарищем возник конфликт.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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