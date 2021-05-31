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Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

Пока детей не было дома: в Кривом Роге 13-летняя девочка нашла повешенной мать

ванна кімната старого приміщення

В Кривом Роге в одной из квартир Покровского района девочка обнаружила мертвое тело матери. Женщина покончила жизнь самоубийством в ванной комнате.

Трагедия произошла 30 мая около 21.00 в квартире микрорайона Пятый Заречный. 39-летняя женщина повесилась в ванной комнате, пока в дома не было никого из семьи.

По предварительной информации, тело повешенной матери первой увидела ее 13-летняя дочь.

Накануне самоубийства женщина поссорилась с мужем. Потом она попросила старшую дочь пойти с трехлетней сестрой погулять на улицу.

Однако когда дети вернулись домой и пошли мыть руки в ванную, то старшая обнаружила тело матери. Та повесилась на поясе от халата.

Сейчас ребенок находится в шоковом состоянии. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии.

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Самоубийство в Черкассах

Недавно в Черкассах нашли повешенным 14-летнего мальчика. О трагедии в полицию сообщили родители.

Они, вернувшись с работы домой, увидели, что сын повесился. Причины и обстоятельства самоубийства сейчас выясняют правоохранители.

Источник: Первый городской

Фото: Depositphotos

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