В одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погиб военнослужащий. Трагедия произошла 30 мая.

– По факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия, чтобы предоставить правовую квалификацию и установить обстоятельства происшествия, – сообщили в ВСУ.

Командующий Военно-морских сил ВС Украины дал указание начать служебную проверку в воинской части.

Местные издания сообщают, что чрезвычайная ситуация произошла на территории воинской части А-1942 в поселке Радостное Одесской области.

Матрос якобы застрелился из автомата в оружейной комнате во время смены нарядов.

В воинской части служил на должности водителя-электрика. Его призвали на срочную службу в 2020 году Уманским районным военным комиссариатом.

Сослуживцы о погибшем отзываются лишь положительно. Конфликтов погибший не имел. Незадолго до трагедии вернулся из отпуска, был в хорошем настроении.

Это третий подобный случай за месяц. 24 мая на территории воинской части №9997 в Одессе застрелился офицер-пограничник. 28 мая в пгт Тарутино Одесской области нашли застреленным другого пограничника.

Самоубийство пограничника в Черновицкой области

В апреле в селе Тереблече Черновицкой области во время выполнения служебных обязанностей застрелился 24-летний пограничник.

Как сообщили в пресс-службе пограничного отряда, самоубийство пограничника не связано со службой.

Источник: ВМС ВСУ, 04868.com.ua