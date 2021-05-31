В одной из воинских частей Военно-морских сил Вооруженных сил Украины погиб военнослужащий. Трагедия произошла 30 мая.
– По факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия, чтобы предоставить правовую квалификацию и установить обстоятельства происшествия, – сообщили в ВСУ.
Командующий Военно-морских сил ВС Украины дал указание начать служебную проверку в воинской части.
Местные издания сообщают, что чрезвычайная ситуация произошла на территории воинской части А-1942 в поселке Радостное Одесской области.
Матрос якобы застрелился из автомата в оружейной комнате во время смены нарядов.
В воинской части служил на должности водителя-электрика. Его призвали на срочную службу в 2020 году Уманским районным военным комиссариатом.
Сослуживцы о погибшем отзываются лишь положительно. Конфликтов погибший не имел. Незадолго до трагедии вернулся из отпуска, был в хорошем настроении.
Это третий подобный случай за месяц. 24 мая на территории воинской части №9997 в Одессе застрелился офицер-пограничник. 28 мая в пгт Тарутино Одесской области нашли застреленным другого пограничника.
Самоубийство пограничника в Черновицкой области
В апреле в селе Тереблече Черновицкой области во время выполнения служебных обязанностей застрелился 24-летний пограничник.
Как сообщили в пресс-службе пограничного отряда, самоубийство пограничника не связано со службой.
Источник: ВМС ВСУ, 04868.com.ua