На Киевщине объявляют полицейскую спецоперацию из-за побега из здания суда опасного преступника.

В Ирпенский суд обвиняемого привез конвой, пока ждали заседания, мужчина попросился в туалет, расположенный на улице. Воспользовавшись моментом, он ударил одного из стражей и скрылся.

Беглецом является 48-летний иностранец Афрас Мамедов, который знакомился с женщинами на улице, ухаживал и напрашивался к ним домой.

После любовных этого Афрас бил своих дам и требовал отдать все драгоценности и деньги, иначе угрожал убить.

— Установили женщину, которая сообщила нам, что планировала встретиться с человеком, с которым познакомилась случайно, и он предложил ей взять из дома все, что есть драгоценности, золото и вместе сходить в храм с целью очистки собственной души от какого-то негативного влияния, — рассказывает руководитель полиции Киевщины Андрей Небитов о задержании преступника.

После побега из суда Афрас отправился в Киев, но насладиться свободой ему не удалось. Мужчину узнал сотрудник спецполка столичной полиции Евгений, когда гулял с женой и детьми.

Полицейский скрутил его и попросил, чтобы прохожие вызвали подмогу.

В полиции Киевщины считают, что преступник имел сообщников и ему банально помогли. Двое вероятно причастных к бегству правоохранителей теперь уволят со службы.

— Семь человек будут привлечены к ответственности, дисциплинарной. По двум работникам принято решение об увольнении их из рядов Национальной полиции, более того, работники инспекции по личному составу внутренней безопасности собрали все необходимые материалы для передачи в ГБР, — отмечает Небытов.

За побег Афасу грозит еще две статьи о насилии в отношении работника полиции и побег из-под стражи.

Сбил насмерть подростка и скрылся

23 марта на Львовщине объявили подозрение 17-летнему водителю, который насмерть сбил подростка и скрылся с места ДТП.

28 февраля 2020 несовершеннолетний житель Стрыйского района совершил наезд на 16-летнего подростка, который скончался на месте.