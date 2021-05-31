На Полтавщине мужчина открыл огонь по правоохранителям из окна квартиры

На Полтавщине мужчина устроил стрельбу по правоохранителям с окна многоэтажки. Перед стрельбой он злоупотреблял наркотиками.

Инцидент произошел ночью. Тогда же полицейские получили информацию об обстреле своих коллег в городе Кременчуг, которые отрабатывали вызов касательно конфликтной ситуации в одном из ночных заведений города.

По данным правоохранителей, мужчина с окна многоэтажки попал в двух полицейских.

Приехав на место происшествия, сотрудники полиции установили квартиру, откуда стреляли, и самого злоумышленника.

Стрелком оказался 38-летний местный житель. Он жил с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчину судили за браконьерство и кражу.

Во время обысков в доме злоумышленника, правоохранители изъяли полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома — газовый баллон и магазин, которые он выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

Фигуранту объявили о подозрении по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК.

Сейчас его отправили в изолятор временного содержания. Мужчине может грозить ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Стрельба в Киеве

28 мая в Киеве задержали мужчину, стрелявшего в прохожих из окна своей квартиры. Это услышали соседи, которые вызвали полицию.

Инцидент произошел на улице Васильковской. В результате стрельбы никто не пострадал.