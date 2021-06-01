Стали известны новые подробности взрыва в Киеве, где у мужчины в жилом доме в руках взорвалась граната. Перед взрывом 43-летний мужчина обещал устроить фейерверк.

Инцидент произошел в пристройке с вывеской Заточка. Мужчина обустроил там мастерскую — точил инструменты и изготавливал дубликаты ключей.

Стены дрогнули около трех ночи. Соседи сначала услышали крик, а потом его заглушил мощный взрыв. Из квартиры во двор вышел окровавленный владелец, 43-летний Андрей. Мужчина чувствовал адскую боль, потому что ему оторвало кисти руки.

Соседи рассказывают, что опасались мужчины, когда он переехал в этот дом. Андрей доброжелательностью не отличался. Ходил с оружием и приставал к местным. А накануне взрыва бегал вокруг дома и искал наркозависимых, угрожал молодежи ножом и обещал ночью устроить фейерверк.

Один из соседей рассказал о причинах конфликта.

— Психовал вчера нормально долгое время. Парень, который снимает комнату, сказал, что достало (поведение Андрея, — Ред.), и они решили его успокоить. Ну и начался конфликт, ребята разбежались, а в этот момент граната взорвалась, — рассказал Юрий.

Сейчас мастер со вспыльчивым характером в больнице. Оставшись без рук, Андрей больше не сможет работать слесарем. Также мужчине грозит еще и тюрьма, так как в его квартире были не только инструменты, но и целый арсенал взрывчатки.

Взрыв в Киеве

Взрыв произошел в ночь на 31 мая на первом этаже жилого дома на улице Зоологической Шевченковского района столицы.

Вскоре полиция даст правовую квалификацию событию взрыва в Киеве.