Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Угрожал устроить фейерверк: стали известны подробности взрыва в жилом доме Киева

Граната

Стали известны новые подробности взрыва в Киеве, где у мужчины в жилом доме в руках взорвалась граната. Перед взрывом 43-летний мужчина обещал устроить фейерверк.

Инцидент произошел в пристройке с вывеской Заточка. Мужчина обустроил там мастерскую — точил инструменты и изготавливал дубликаты ключей.

Читайте
Взрыв в Северодонецке: травмы получила 9-летняя девочка

Стены дрогнули около трех ночи. Соседи сначала услышали крик, а потом его заглушил мощный взрыв. Из квартиры во двор вышел окровавленный владелец, 43-летний Андрей. Мужчина чувствовал адскую боль, потому что ему оторвало кисти руки.

Соседи рассказывают, что опасались мужчины, когда он переехал в этот дом. Андрей доброжелательностью не отличался. Ходил с оружием и приставал к местным. А накануне взрыва  бегал вокруг дома и искал наркозависимых, угрожал молодежи ножом и обещал ночью устроить фейерверк.

Один из соседей рассказал о причинах конфликта.

— Психовал вчера нормально долгое время. Парень, который снимает комнату, сказал, что достало (поведение Андрея, — Ред.), и они решили его успокоить. Ну и начался конфликт, ребята разбежались, а в этот момент граната взорвалась, — рассказал Юрий.

Сейчас мастер со вспыльчивым характером в больнице. Оставшись без рук, Андрей больше не сможет работать слесарем. Также мужчине грозит еще и тюрьма, так как в его квартире были не только инструменты, но и целый арсенал взрывчатки.

Взрыв в Киеве 

Взрыв произошел в ночь на 31 мая на первом этаже жилого дома на улице Зоологической Шевченковского района столицы.

Вскоре полиция даст правовую квалификацию событию взрыва в Киеве.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка