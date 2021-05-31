С разрешения отца: на Киевщине 53-летний мужчина насиловал двух несовершеннолетних сестер

В Белой Церкви поместили под стражу 53-летнего мужчину, который систематически насиловал двух несовершеннолетних сестер.

Следствие установило, что для удовлетворения собственных половых потребностей мужчина предварительно договорился с отцом девочек.

По соображениям нравственности возраст пострадавших сестричек не разглашается, однако известно, что на момент растления и изнасилования им было меньше шестнадцати лет.

Кроме главного подозреваемого под стражу также поместили и отца девушек. Сейчас судебное разбирательство по делу продолжается.

Уголовное производство было открыто по ч. 1 ст. 155 УК Украины.

Речь идет о половых сношениях с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Если суд докажет вину, мужчинам грозит ограничение свободы (условный срок) на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Изнасилование в Одесской области

В одном из сел Раздельнянского района в Одесской области осудили 19-летнего парня, который систематически насиловал 13-летнюю девочку.

Выяснилось, что от насильственных действий страдала младшая сестра жены осужденного.

Это происходило в доме родителей супружеской пары, где жила вся семья.

Чтобы девочка не отказывала и не смогла никому рассказать о насилии, парень систематически ей угрожал.

Районным судом 19-летний парень признан виновным в изнасиловании малолетней и приговорен к 10 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Источник: Киевская областная прокуратура