Бил об забор и бросал на землю: на Днепропетровщине будут судить мужчину за избиение ребенка

В Днепропетровской области взрослый мужчина жестоко побил 9-летнего мальчика на детской площадке. Теперь его будут судить.

По данным правоохранителей, в марте 2021 года 46-летний житель Слобожанского увидел, как на детплощадке между его сыном и другим несовершеннолетним мальчиком возник конфликт, впоследствии переросший в толкотню.

Поэтому мужчина решил наказать 9-летнего “обидчика”. Он, грубо нарушая общественный порядок, на глазах у других детей дважды ударил мальчика спиной о забор.

Далее он нанес несовершеннолетнему несколько ударов в лицо, после чего толкнул на песок.

В результате хулиганских действий ребенок получил легкие телесные повреждения. Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.

Сейчас мужчину обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство).

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Хулиганство в Одессе

В начале мая в Одессе пьяный мужчина напал на ребенка и схватил его за шею. Это произошло после того, как мальчик сделал замечание двум мужчинам за пьянство на детской площадке.

К счастью, местные жители, которые увидели этот конфликт, сразу вызвали полицию.

Источник: Днепропетровская облпрокуратура