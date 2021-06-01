Бил об забор и бросал на землю: на Днепропетровщине будут судить мужчину за избиение ребенка

В Днепропетровской области взрослый мужчина жестоко побил 9-летнего мальчика на детской площадке. Теперь его будут судить.
По данным правоохранителей, в марте 2021 года 46-летний житель Слобожанского увидел, как на детплощадке между его сыном и другим несовершеннолетним мальчиком возник конфликт, впоследствии переросший в толкотню.
Поэтому мужчина решил наказать 9-летнего “обидчика”. Он, грубо нарушая общественный порядок, на глазах у других детей дважды ударил мальчика спиной о забор.
Далее он нанес несовершеннолетнему несколько ударов в лицо, после чего толкнул на песок.
В результате хулиганских действий ребенок получил легкие телесные повреждения. Судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Сейчас мужчину обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.296 УК Украины (хулиганство).
Хулиганство в Одессе
В начале мая в Одессе пьяный мужчина напал на ребенка и схватил его за шею. Это произошло после того, как мальчик сделал замечание двум мужчинам за пьянство на детской площадке.
К счастью, местные жители, которые увидели этот конфликт, сразу вызвали полицию.
Источник: Днепропетровская облпрокуратура